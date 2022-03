Indian Wells, semifinale Sâmbătă, 19 Martie 2022, 09:02

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Semifinala de la Indian Wells dintre Simona Halep și Iga Swiatek a fost una intensă, cu multe momente importante și cu puncte jucate la limită (7-6(6), 6-4). La finalul meciului, poloneza a precizat unde crede că s-a făcut diferența.

Simona Halep si Iga Swiatek Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Diferența s-a făcut la nivel mental

Simona a avut șansele ei importante în primul set, unul în care a servit la 5-4 pentru a-și adjudeca manșa. Mai apoi, Halep a condus cu 6-4 în tiebreak (două mingi de set), dar de la acel moment nu a mai câștigat vreun punct (poloneza s-a impus cu 8-6).

Iga spune că a fost puternică din punct de vedere mental și a știut cum să gestioneze presiunea de a fi favorită la câștigarea partidei.

„La începutul acestui turneu nu mă gândeam că voi ajunge aici, în finală. Acest rezultat e mult peste așteptările mele. Sunt foarte fericită.

În meciurile precedente cu Simona m-am gândit că nu am nimic de pierdut. Azi a fost diferit, pentru că eram jucătoarea mai bine clasată, a fost stresant să fiu în această ipostază, mă vedeam favorită. Mi-am schimbat abordarea, am fost mai tare din punct de vedere mental și sunt foarte mândră de cum am gestionat presiunea.

Simona este foarte inteligentă în plan mental, nu renunță niciodată și e foarte greu de fiecare dată cu ea. Sunt fericită că m-am calificat în finală” - Iga Swiatek, la interviul de după meci.

De știut:

Simona Halep și Iga Swiatek ar trebui să se întâlnească din nou, la mijlocul lunii aprilie, în partida Polonia - România din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup, dar rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea sportivei noastre (care ar putea renunța și la competiția de la Miami - începe săptămâna viitoare).

Pentru titlul de la Indian Wells, Iga Swiatek (4 WTA, favorită 3) se va duela cu Maria Sakkari (6 WTA, favorită 6).

Pentru prezența în semifinale, Simona va primi un cec în valoare de 343.985 de dolari şi 390 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

La ediția din 2021 de la Indian Wells, Halep a fost eliminată în turul trei (învinsă de Aliaksandra Sasnovich).

Simona a cucerit trofeul de la Indian Wells în 2015 (finală cu Jelena Jankovic), iar la edițiile din 2014, 2018 și 2022 a fost semifinalistă.

În ierarhia WTA Live, Halep se află pe locul 19 (poziție pe care o va ocupa începând de luni).