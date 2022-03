Rafael Nadal și Carlos Alcaraz se vor duela în semifinale la Indian Wells, iar deţinătorul recordului de trofee de Grand Slam (21) a avut numai cuvinte de laudă la adresa tânărului său compatriot.

„Carlos are toate ingredientele. Are pasiune şi este suficient de umil ca să muncească din greu. E un tip bun. Îmi aminteşte de mine când aveam 17 sau 18 ani. Cred că este de neoprit în ceea ce priveşte cariera sa.

La modul egoist, cred că este grozav, sincer, să ai o vedetă ca el, din ţara mea, pentru că suntem (în Spania) iubitori de tenis şi ne vom bucura în continuare de un jucător incredibil ca el, pentru mulţi ani", a spus Nadal, citat de agenţia EFE.

Nadal a asigurat că îi doreşte „ce este mai bun” lui Alcaraz, dar a glumit adăugând că urările sale de bine pentru tânărul jucător nu includ şi duelul lor de sâmbătă, din semifinalele turneului din deșertul californian.

Rafael Nadal (35 ani) este neînvins de la debutul acestui sezon, reuşind să câştige 19 meciuri consecutive şi să cucerească trei trofee, la Melbourne Summer Set, Australian Open şi Acapulco.

Joi, în sferturile de finală de la Indian Wells, Rafael Nadal l-a învins cu 7-6(0), 5-7, 6-4 pe australianul Nick Kyrgios, în timp ce Carlos Alcaraz a dispus cu 6-4, 6-3 de britanicul Cameron Norrie, campionul en titre.

Acesta va fi primul duel 100% spaniol în semifinalele turneului de la Indian Wells. Nadal şi Alcaraz s-au mai întâlnit o singură dată până acum în circuitul profesionist, anul trecut la Mastersul de la Madrid, victoria revenindu-i lui Nadal (6-1, 6-2), scrie Agerpres.

“I wish him all the very best….probably not after tomorrow if he plays against me” \uD83D\uDE04@RafaelNadal with all the love for @alcarazcarlos03, with the exception of one match#IndianWells pic.twitter.com/NzlTdAcQxJ