TENIS Joi, 17 Martie 2022, 01:10

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Simona Halep a produs contra jucătoarei Petra Martic (79 WTA) cel mai bun tenis din acest an, fosta lideră a ierarhiei mondiale obținând calificarea în semifinalele de la Indian Wells după un meci de doar 53 de minute (6-1, 6-1).

Simona Halep Foto: George Walker / Icon Sportswire / Profimedia

De știut:

Pentru calificarea în semifinale, Simona va primi un cec în valoare de 343.985 de dolari şi 390 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

În semifinale, Simona Halep va juca cu învingătoarea partidei dintre Iga Swiatek (4 WTA - favorită 3) și Madison Keys (29 WTA - favorită 25).

La ediția din 2021 de la Indian Wells, Halep a fost eliminată în turul trei (învinsă de Aliaksandra Sasnovich).

Simona a cucerit trofeul de la Indian Wells în 2015 (finală cu Jelena Jankovic), iar la edițiile din 2014 și 2018 a fost semifinalistă.

În ierarhia WTA live, Halep se află în acest moment pe locul 19.

Ce a spus Simona Halep după victoria clară cu Petra Martic

„A fost un meci grozav, simt că am jucat cel mai bun tenis din acest an, ceea ce mă face super fericită, pentru că ştiam că o să fie un meci greu împotriva ei.

În 2018 a fost un joc mai lung, a fost mult mai dificil, dar astăzi m-am simţit grozav, am fost într-o misiune, am vrut să fiu concentrată pe ceea ce am de făcut şi am reuşit destul de bine.

Când intru pe teren îmi spun că returul trebuie să fie puternic, pentru că ea are un serviciu foarte bun, cu kick, iar la înălţimea mea nu este simplu să returnez, dar am reuşit destul de bine azi.

M-am antrenat un pic la retur, ieri şi în această dimineaţă şi totul a mers foarte bine” - Simona Halep, la interviul de pe teren.

Ultimul punct al partidei dintre Halep și Martic:

Third semifinal of 2022

Fourth semifinal at #IndianWells



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 @Simona_Halep powers past Martic in a dominating performance, 6-1, 6-1! pic.twitter.com/bSqN87mpzO — wta (@WTA) March 17, 2022

Simona Halep - Petra Martic 6-1, 6-1 în sferturi la Indian Wells 2022

6:1 Simona menține nivelul, are răspuns pentru întrebările puse timid de Petra, tabela este în favoarea ei: sunt două mingi de meci (40-15). Prima este anulată de Martic după un forehand în cross de manual. Este salvată și a doua minge de meci. Petra face pasul în față (nu mai are ce pierde), iar acum are minge de break. După un raliu intens, Simona reușește să egaleze. A treia minge de meci după un serviciu la exterior. Simona închide un meci pe care l-a dominat cu autoritate.

5:1 Simona mai găsește un passing minunat, Petra este exasperată de nivelul arătat de adversară. Sunt trei mingi de break (0-40), Halep este pe modul turbo. Între timp, se face 5-1, după încă un game câștigat la zero de către Simona.

Vreme superbă la Indian Wells, lume fericită, joc perfect până acum pentru Simona.

4:1 Duel prelungit de forehanduri în cross, iar Petra cedează până la urmă: Halep strânge pumnul. Simona servește foarte bine, iar gameul este unul lejer pentru ea. Jucătoarea noastră se distanțează la 4-1.

3:1 Petra ratează cu forehandul din aproape orice poziție, nu mai are deloc încredere în această lovitură. Martic câștigă superb un punct cu un slice aspru, căzut în careul de serviciu. După ce trimite perfect cu o dreaptă în cross, Petra se încurajează și se poate auzi și un „ajde!„

3:0 Dreapta inside-in produce o lovitură câștigătoare, Halep este la un nivel foarte ridicat. După ce încearcă un contre pied și trimite mingea în fileu, Simona își reproșează ratarea. Petra face pasul spre mediană și reușește un retur direct câștigător (30-30). Halep este inspirată cu un voleu drive de forehand: punctul îi revine. Își face loc și prima dublă greșeală a Simonei. Eroare de pe rever a Simonei: minge de break (prima) pentru croată. Halep o anulează cu o dreaptă aspră, care trimite mingea aproape de linie. Simona neutralizează și a doua minge de break: dreaptă inside-in lovită din urcare.

Halep iese cu bine dintr-un game care s-a complicat pe traseu. Simona a anulat două mingi de break, iar acum conduce cu 3-0 în setul al doilea.

2:0 Simona este pe tot terenul, are o siguranță incredibilă în execuții. Petra încearcă, variază cu sliceul, dar până acum Halep are răspuns pentru orice. Martic trimite o scurtă, dar mingea rămâne în „burta” fileului. Încă un game alb pentru Simona.

1:0 Simona servește cu mingi noi în debutul setului al doilea și începe cu un as.Halep face un game minunat de serviciu, se impune la zero și conduce acum cu 1-0 în setul al doilea.

6:1 Petra face și cea de-a treia dublă greșeală. Încrederea pare la cote minime de partea croatei. Halep ajunge fantastic la o scurtă, iar contra scurta este perfectă: aplauze importante din tribune. Sunt trei șanse de set: 0-40. Un singur punct câștigat de Martic în ultimele patru gameuri, iar Halep câștigă setul cu 6-1. Manșa a durat 24 de minute. 25-8 în favoarea Simonei este raportul punctelor câștigate în acest prim set.

5:1 Simona simte bine mingea pe forehand, iar punctul îi revine. Al 12-lea la rând. Vine și al 13-lea, Petra se află într-o serie negativă prelungită. Da, croata nu se regăsește, iar presiunea Simonei dă roade incredibile. Au fost 14 puncte câștigate la rând de către Halep, totul s-a oprit după un rever în aut. Simona este o mașină de tenis în aceste momente, este deja 5-1 în favoarea ei. Se joacă de doar 22 de minute.

4:1 Simona simte vulnerabilitățile de pe forehandul adversarei și joacă mult în acea direcție. Martic comite și a doua dublă greșeală, sunt trei șanse de break. 11 puncte la rând câștigate de Halep, iar tabelă arată acum 4-1 (cu două breakuri) în favoarea ei.

3:1 Simona deschide bine unghiurile cu dreapta, iar Petra arată multe slăbiciuni pe forehand. Halep o aduce pe adversară la fileu, iar apoi trimite un passing superb în cross. O nouă eroare de pe forehand pentru croată (40-0). Game alb de serviciu pentru sportiva noastră, Simona se distanțează la 3-1.

2:1 Simona ajunge la un lob, iar apoi găsește superb un passing cu reverul din întoarcere. Petra are o defensivă excelentă, în plus returnează cu multă adâncime din apărare, iar lovitura o incomodează pe Simona. Croata este dispusă la efort, aleargă foarte bine dintr-un colț în altul. Martic mai comite o eroare de pe forehand, iar Simona are prima minge de break a partidei. Petra simte presiunea, iar dubla greșeală este dovada clară a acestui lucru. Break reușit de Halep care trece în avantaj pentru prima dată pe tabelă.

1:1 Petra lovește mingea din urcare, nu vrea să o lase pe Simona să se așeze prea bine pe lovituri. Scopul este reducerea timpului de reacție. Halep servește bine, pune presiune de la lansare, iar gameul îl închide cu un voleu drive de forehand.

0:1 A început meciul cu Petra la serviciu. Intenții ofensive ale croatei chiar de la primele mingi. Martic face pasul la fileu și stăpânește foarte bine voleul de forehand. Simona ajunge la o scurtă, iar apoi plasează mingea în lungul liniei. Petra are variație în joc: folosește foarte bine sliceul de backhand, iar gameul este închis cu un as la teu.

Simona a câștigat tragerea la sorți și a ales să se afle la retur.

Kader Nouni este arbitrul din scaun al partidei.

Vânt destul de puternic în deșertul californian.

S-a încheiat meciul lui Rafa Nadal cu Reilly Opelka (ibericul s-a impus în două tiebreakuri), acum urmează pe arena centrală partida Simonei Halep cu Petra Martic.

Simona Halep vs Petra Martic 3-1 la general

2022, Indian Wells: 6-1, 6-1 pentru Halep

2018, Indian Wells: 6-4, (5)6-7, 6-3 pentru Halep

2015, Guangzhou: 6-4, 6-2 pentru Halep

2011, Copenhaga: 6-3, 5-7, 7-5 pentru Martic.

Petra Martic (Croația) - 31 de ani, locul 79 WTA, 1.81 metri. A câștigat din tenis $6,375,967, iar cel mai bun loc ocupat a fost 14 (pe 13 ianuarie 2020). A cucerit un titlu WTA până acum (Istanbul 2019) și a pierdut alte trei finale (Kuala Lumpur 2012, București 2018 și Zhengzhou 2019).

Tabloul sferturilor de la Indian Wells 2022

Simona Halep (24) - Petra Martic 6-1 6-1

Iga Swiatek (3) - Madison Keys (25)

Paula Badosa (5) - Veronika Kudermetova (21)

Maria Sakkari (6) - Elena Rybakina (17)

Indian Wells face parte din categoria WTA 1000, are loc în perioada 9-20 martie, pe hard, și are premii totale în valoare de $8.369.455. Campioana en-titre este Paula Badosa.