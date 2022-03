TENIS Vineri, 11 Martie 2022, 23:34

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Calificată în turul trei la Indian Wells după ce a învins-o în trei seturi pe Ekaterina Alexandrova, Simona Halep (26 WTA, favorită 24) le-a mulțumit organizatorilor pentru că i-au programat meciul în timpul sesiunii de dimineață (a început la 11:00, ora locală).

Simona Halep Foto: ROB PRANGE / AFP / Profimedia

Simona Halep și Sorana Cîrstea, în turul trei la Indian Wells / Victorii muncite

Simona Halep, o persoană matinală

„E întotdeauna o atmosferă frumoasă când joc şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru faptul că au venit să mă susţină! E o atmosferă uimitoare şi e întodeauna o plăcere să joc un meci de tenis, pentru că sunt atât de mulţi oameni care vin să mă vadă. Vă mulţumesc din nou!

M-am uitat pe bilanţul întâlnirilor directe, am văzut că e 2-2, îmi amintesc meciurile împotriva ei, nu sunt niciodată uşoare, pentru că joacă plat şi e puternică. M-am gândit puţin la acest meci înainte şi sunt fericită că am putut câştiga acest meci, cred că am făcut ceea ce trebuia să fac, dar abia aştept să joc în următorul tur un pic mai bine.

Da, sunt o persoană matinală (n.r. dacă îi place să joace în sesiunile de dimineaţă) şi îmi place să joc când soarele străluceşte, a fost o bună programare, aşa că le mulţumesc organizatorilor. E bine şi în cursul zilei, cu seara am probleme. Dar acum am experienţă şi pot juca oricând.

Echipa urmăreşte meciul (n.r. care îi stabilește următoarea adversară), eu nu mă uit prea mult, dar probabil o să o fac un pic acum. Am o zi pauză, aşa că mâine mă voi concentra pe ceea ce am de făcut în următoarea partidă. Azi mă voi bucura de victorie, e important.

Nu prea l-am mai folosit (n.r. gestul cu pumnul strâns după ce a reușit o lovitură spectaculoasă), pentru că de mult timp nu am mai câştigat astfel de puncte, dar astăzi s-a întâmplat şi m-am simţit bine făcând asta, îmi dă încredere şi abia aştept să am mai multe puncte de acest fel, ca să-mi ofer mie însămi mai mult credit, am nevoie de asta” - Simona Halep, la interviul de pe teren.

De știut:

În turul doi de la Indian Wells, Simona Halep a trecut de Ekaterina Alexandrova, scor 6-2, 4-6, 6-2, iar Sorana Cîrstea a învins-o pe Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 7-5.

Prin calificarea în turul al treilea, Simona și Sorana și-au asigurat câte un premiu în valoare de 54.400 de dolari şi câte 65 de puncte în clasamentul WTA.





În turul al treilea, Simona Halep va întâlni o jucătoare americană: Cori Gauff (17 WTA, favorită 16) sau Claire Liu (87 WTA, beneficiară a unui wildcard).





Pentru un loc în optimi, Sorana Cîrstea se va duela cu învingătoarea meciului dintre franțuzoaica Alize Cornet (34 WTA, favorită 33) şi rusoaica Anna Kalinskaya (90 WTA).





Dacă se vor impune în runda următoare, Simona Halep și Sorana Cîrstea se vor duela în optimile competiției californiene.





La ediţia trecută, Halep s-a oprit în turul al treilea (a fost învinsă de Aliaksandra Sasnovich). Românca a câştigat turneul din deşertul californian în 2015.



Traseul virtual al Simonei Halep

Turul I - Bye

Turul II - 6-2, 4-6, 6-2 vs Ekaterina Alexandrova

Turul III - Cori Gauff

Optimi - Sorana Cîrstea / Alize Cornet

Sferturi - Karolina Pliskova / Emma Răducanu

Semifinale - Iga Swiatek / Elina Svitolina / Garbine Muguruza

Finală - Aryna Sabalenka / Paula Badosa / Anett Kontaveit / Maria Sakkari

Indian Wells face parte din categoria WTA 1000, are loc în perioada 9-20 martie, pe hard, și are premii totale în valoare de $8.369.455. Campioana en-titre este Paula Badosa.