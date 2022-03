Alexander Zverev a fost descalificat la finalul lunii februarie de la turneul de la Acapulco după ce a dat cu racheta în scaunul arbitrului partidei de dublu la care lua parte. Ancheta ATP a confirmat "un comportament agravant" al germanului, iar acesta a primit o nouă pedeapsă.

Alexander Zverev a fost eliminat din proba de dublu a turneului de la Acapulco (a făcut pereche cu Marcelo Melo), iar la finalul partidei și-a vărsat nervii pe arbitrul de scaun.

După ce l-a jignit și a lovit cu racheta în scaunul acestuia, germanul a fost eliminat de la turneul de categorie ATP 500 și a fost amendat cu 40.000 de dolari.

În urma anchetei inițiate de instanţa tenisului profesionist masculin (ATP), Alexander Zverev a primit o amendă suplimentară de 25.000 de dolari şi o suspendare de opt săptămâni din toate competiţiile organizate de ATP.

Totodată, amenda şi suspendarea sunt condiţionate de o perioadă de probaţiune ce se va încheia pe 22 februarie 2023 (un an după incident), în care jucătorul nu trebuie să comită altă încălcare a codului disciplinar.

Dacă va evita orice nouă conduită nesportivă - "comportament lipsit de respect sau agresiv, abuz verbal sau fizic, la adresa unui oficial, adversar, spectator sau oricare altă persoană în timpul sau la finalul unui meci" -, Zverev va beneficia oficial de ridicarea sancţiunilor, iar în caz contrar acestea "se vor pune în aplicare după epuizarea oricărei proceduri în apel", se arată într-un comunicat emis de ATP.

Alexander Zverev are termen până vineri pentru a face apel.

Alexander Zverev will be allowed to keep competing on the ATP Tour. The world number 3 is now on probation for a year and will be fined and suspended for two months if a similar behavior happens. pic.twitter.com/Q3RZNg4heg