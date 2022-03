Criticat pe rețelele de socializare de compatrioții săi după ce a șters steagul Rusiei de pe profilul personal de Instagram, Daniil Medvedev și-a motivat duminică gestul.

Lider mondial, Daniil a confirmat explicația oferită de președintele Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev, care a spus că CIO (Comitetul Internațional Olimpic) interzice folosirea drapelului Rusiei în aceste momente în care Vladimir Putin a ales să invadeze Ucraina.​

De asemenea, Medvedev a precizat că, în momentul în care situația o va permite, va folosi din nou steagul țării sale.

"Scopul nostru este să dezvoltăm tenisul în țările din care provenim și în întreaga lume. Pentru asta, trebuie să joci tenis săptămână de săptămână, la fiecare turneu.

În prezent, singura modalitate de a continua să joc este fără steag, iar eu voi respecta această regulă. Sper însă ca această măsură să fie temporară.

Aștept momentul în care vom putea purta din nou steagul lângă numele noastre, ale sportivilor ruși" - Daniil Medvedev, potrivit agenției rusești RIA Novosti.

Gestul liderului ATP i-a revoltat pe unii dintre compatrioți, iar cei mai vehemenți au cerut chiar retragerea cetățeniei. Sportivul a fost atacat spunându-se printre altele că nu mai este de ceva timp al Rusiei, el trăind și antrenându-se în Vest: "E ca un pianist, cântă pentru cine îl plătește".

