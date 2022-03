Illya Marchenko (cel mai bine clasat tenismen ucrainean) a admis, într-un interviu pentru presa din țara sa, că nu se aștepta ca Rusia să atace și că nu poate avea încredere deplină în nicio sursă de informare.

A zecea zi de război în Ucraina - Cele mai importante evenimente sunt LiveText pe HotNews.ro.

Spre deosebire de Sergiy Stakhovsky, care s-a înrolat recent în armată pentru a lupta împotriva Rusiei, Marchenko a ales să-și reprezinte țara pe terenul de tenis. Acesta a făcut parte din echipa Ucrainei care a învins reprezentativa din Barbados în preliminariile Cupei Davis, scor 3-0. Întâlnirea, care ar fi trebuit să aibă loc la Kiev, a fost mutată la Antalya, în Turcia.

Marchenko, aflat pe locul 217 în ierarhia ATP, a considerat până în ultimul moment că informațiile potrivit cărora Rusia ar invada Ucraina sunt "fabricate de presa din Vest".

"În prima fază am crezut că invazia este o știre fabricată de media din Vest. Nu găseam niciun motiv pentru care Putin ar face așa ceva. Din păcate, s-a dovedit că m-am înșelat. Am fost șocat de ce a urmat. E greu să descriu în cuvinte.

E incredibil cum astfel de lucruri pot fi posibile în zilele noastre, o țară să invadeze alta, doar pentru a proteja interesele unora. Cel mai rău lucru mi se pare că mulți ruși sunt de acord cu Putin" - Illya Marchenko, într-un interviu pentru Sport.ua.

Ilya a vorbit și despre cât de bine este pusă la punct mașinăria de propagandă a Rusiei și a spus că nu știe la ce să se mai aștepte din partea lui Vladimir Putin.

"Începând cu anul 2014 am tot urmărit canalele de știri din Rusia. Trebuie să îți cunoști adversarul! Trebuie să recunosc că sunt foarte fluenți în ceea ce spun.

De fapt, propaganda funcționează de ambele părți. Am observat asta în ultimii ani. Nu pot să bag mâna în foc pentru nicio sursă, fie ea din Ucraina, din Vest. În final, toate argumentele propagandei rusești au pălit în fața realității irefutabile: au pornit un război pe teritoriul nostru.

Nu am crezut nici că va trimite trupele în Ucraina, nu știu la ce să mă mai aștept (n.r. în legătură cu amenințările lui Putin cu arsenalul nuclear). Nimeni nu știe ce îi trece prin cap, eu cu atât mai puțin" - Ilya Marchenko.

A-star showing in Antalya \uD83D\uDC4C\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6



Ukraine post 3-0 on the scoreboard against Barbados thanks to @imarchello and Oleksii Krutykh winning the doubles #DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/IJCoedopA7