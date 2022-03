TENIS Vineri, 04 Martie 2022, 15:21

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Revenit pe teren după scandalul din Australia, ​Novak Djokovic a luat o decizie drastică la începutul lunii martie și a renunțat la colaborarea cu Marian Vajda, care i-a fost aproape la toate cele 20 de turnee de Grand Slam câștigate. Antrenorul slovac a vorbit pentru presa din țara sa despre această despărțire și a dezvăluit că ruptura a avut loc încă de anul trecut.

Marian Vajda si Novak Djokovic Foto: Twitter

"Am ajuns oficial la un acord după Turneul Campionilor de la Torino, deși lucrurile nu au mers bine nici înainte, după finala de la US Open împotriva lui Medvedev. Novak nu a reușit să câștige al 21-lea turneu de Grand Slam și a ratat Marele Slam (câștigarea celor patru turnee majore într-un singur an).

Îmi promisese că va veni la Bratislava să vorbească cu mine și că vom termina cumva totul cu bine. Dar a fost o perioadă dificilă și, în cele din urmă, m-a invitat la Torino, unde am încheiat contractul. Echipa lui trebuia să anunțe acest lucru, nu am vrut să fiu primul care vorbește și i-am lăsat pe ei. În luna decembrie, când s-a ivit ocazia de a merge în Australia, probabil că nu a fost un moment bun, iar când am vorbit cu dumneavoastră în ianuarie, în timpul Australian Open, nu am vrut să-i agravez din nou situația la Melbourne, nici după expulzarea sa.

Lucrurile nu mai mergeau bine din iulie. El a rămas fără energie la US Open, după ce a pierdut-o aproape pe toată la Jocurile Olimpice. Nu am fost în favoarea participării lui la Jocuri, termenele erau foarte scurte, nu prea avea timp să se pregătescă, iar efortul fizic și mental era prea mare.

Am înțeles că obiectivul lui era, desigur, să ofere Serbiei o medalie de aur. Dar a existat un decalaj. Și apoi a apărut problema nevaccinării, el nu ar juca multe turnee ca jucător nevaccinat și are deja o echipă puternică cu Goran Ivanisevic. După ce am evaluat toate circumstanțele, am decis de comun acord să punem capăt cooperării noastre profesionale", a declarat Vajda pentru Sport.sk.

Vajda a vorbit și despre ce urmează pentru el: "După atâția ani de călătorii, aș vrea să mă odihnesc și să petrec timp acasă. Dar știu că nu voi rămâne acolo pentru totdeauna. Aș vrea să experimentez ceva nou mai târziu. O nouă provocare cu un alt jucător, deși ștacheta este foarte ridicată pentru mine. Ivan Lendl l-a ajutat foarte mult pe Andy Murray să ajungă la cel mai înalt nivel, dar el și Alexander Zverev nu se potrivesc la fel de bine. Nici Andre Agassi și Novak Djokovic. Uneori, chiar și cei mai buni antrenori pot să nu aibă noroc cu elevii lor și să nu se potrivească".

În afară de o scurtă pauză, Djokovic și Vajda (56 de ani) au lucrat împreună din 2006. Veteranul slovac, care este unul dintre cei mai decorați antrenori din istoria tenisului, făcuse un pas înapoi din 2019, când Goran Ivanisevic s-a alăturat echipei de antrenori.

Ulterior, Vajda l-a însoțit pe Djokovic la mai puține turnee și nu a fost prezent la Melbourne în timpul scandalului de la Australian Open și nici la Dubai, unde jucătorul în vârstă de 34 de ani și-a făcut revenirea în competiție.