Sergiy Stakhovsky, jucător ucrainean de tenis care la un moment dat a ocupat locul 31 mondial, a dezvăluit recent că unul dintre membrii "Big 3" l-a contactat pentru a-și arăta susținerea în timpul războiului din țara sa.

Stakhovsky, care s-a înrolat recent în armata Ucrainei pentru a lupta împotriva Rusiei, a spus că Novak Djokovic i-a transmis "un mesaj de susținere". Acesta a mai dezvăluit că le-a cerut ajutorul lui Roger Federer și lui Rafael Nadal, dar cei doi l-au dezamăgit și nu i-au răspuns.

"Djokovic mi-a trimis un mesaj de susținere, chiar am discutat puțin. Am încercat să îi contactez pe Federer și Nadal, îmi pare rău că au preferat tăcerea. Îi înțeleg, nu este războiul lor. Avem sprijinul unor mari personalități, sper ca acest lucru să dureze.

Dacă ați fi făcut ceea ce faceți acum când Crimeea a fost anexată, nu am fi fost în această încurcătură. Oricum, sunt pregătit să fac tot ce este necesar pentru a-mi proteja țara: dacă asta înseamnă că trebuie să folosesc o armă pentru a mă apăra împușcând pe cineva, o voi face" - Sergiy Stakhovsky, într-un interviu pentru La Stampa.

Sergiy Stakhovsky este jucător profesionist de tenis din 2003, iar în 2010 a ajuns chiar pe locul 31 în lume. Ucraineanul a câștigat peste 5 milioane de dolari din tenis. El a evoluat ultima oară la Australian Open 2022, unde a pierdut în prima rundă a calificărilor.

