Jucătoare importante precum Naomi Osaka (80 WTA), Simona Halep (27 WTA), Aryna Sabalenka ( 2 WTA) sau Paula Badosa (4 WTA) vor participa la un turneu demonstrativ chiar înainte de Indian Wells. Competiția va fi una atipică, desfășurându-se într-o singură zi, iar câștigătoarea va încasa un cec în valoare de 150.000 de euro.

Turneul este denumit Eisenhower Cup și la competiție vor participa: Simona Halep (România, 27 WTA), Naomi Osaka (Japonia, 80 WTA), Aryna Sabalenka (Belarus, 2 WTA), Paula Badosa (Spania, 4 WTA), Maria Sakkari (Grecia, 6 WTA), Ons Jabeur (Tunisia, 10 WTA) și Leylah Fernandez (Canada, 19 WTA).

Fiecare meci din cadrul competiției va consta într-un tie-break, iar jucătoarea care ajunge prima la 10 puncte obținute câștigă.

Câștigătoarea turneului va primi suma de 150.000 de euro.

La o zi după Eisenhower Cup, în California va debuta BNP Paribas Open (Indian Wells). Turneul se va desfășura pe hard și se va încheia pe 20 martie, ultima câștigătoare fiind Paula Badosa.

The Eisenhower Cup is back at the Indian Wells Tennis Garden this March! \uD83C\uDF34



\uD83D\uDDD3️ Tuesday, March 8

\uD83C\uDFDF️ Stadium 2

⏲️ 730pm PT

\uD83C\uDF9F️⤵️ https://t.co/J6szlSvCF4