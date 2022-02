TENIS Vineri, 25 Februarie 2022, 09:28

Vlad Lupu • HotNews.ro

Daniil Medvedev, care în clasamentul ATP în timp real l-a depășit deja pe fostul lider Novak Djokovic, îl va înfrunta pe Rafael Nadal în semifinalele turneului de la Acapulco în reeditarea finalei istorice de la Australian Open 2022.

Daniil Medvedev si Rafael Nadal Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

În sferturi, Medvedev a trecut de Yoshihito Nishioka (103 ATP), scor 6-2, 6-3, într-o oră și 11 minute.

În același timp, Rafael Nadal l-a învins pe Tommy Paul (39 ATP) cu 6-0, 7-6 (5), în două ore și patru minute de joc.

Cei doi sportivi se vor înfrunta pentru un loc în finală, în reeditarea ultimului act de la Australian Open 2022, partidă în urma căreia Rafael Nadal a devenit jucătorul de tenis cu cele mai multe Grand Slamuri din istorie (21).

Stefanos Tsitsipas s-a calificat și el în semifinale (l-a învins pe Marcos Giron) și va juca contra lui Cameron Norrie.

Între timp, Daniil Medvedev va deveni numărul unu mondial, el profitând de eliminarea lui Novak Djokovic din sferturile turneului de la Dubai.

Rezultatele din sferturile ATP Acapulco:

Daniil Medvedev - Yoshihito Nishioka 6-2, 6-3

Rafael Nadal - Tommy Paul 6-0, 7-6 (5)

Stefanos Tsitsipas - Marcos Giron 6-3, 6-4

Cameron Norrie - Peter Gojowczyk 6-1, 6-0.

Semifinalele de la ATP Acapulco:

Daniil Medvedev vs Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas vs Cameron Norrie. ​

13, and counting\uD83D\uDCAA @RafaelNadal improves to 13-0 on the season with a 6-0 7-6 victory over Tommy Paul at Acapulco. #AMT2022 pic.twitter.com/YIXfgAWTi0 — Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2022

No 1, getting it done \uD83D\uDC4F @DaniilMedwed tops off a milestone day with an impressive 6-2 6-3 victory over Yoshihito Nishioka at Acapulco. #AMT2022 pic.twitter.com/JYCLelWr7a — Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2022