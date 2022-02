Alexander Zverev și-a aflat pedeapsa după ce, miercuri, la turneul de la Acapulco, i-a adresat cuvinte dure arbitrului partidei de dublu la care lua parte și a dat cu racheta în scaunul acestuia.

“Ca urmare a comportamentului nesportiv al lui Alexander Zverev la turneul de la Acapulco, jucătorul a primit următoarele sancţiuni: abuz verbal – 20.000 de dolari, comportament nesportiv – 20.000 de dolari. Aceasta reprezintă sancţiunea maximă pentru fiecare încălcare. În plus, Zverev cedează premiul de 31.570 de dolari (simplu şi dublu), precum şi punctele de la eveniment”, a precizat ATP.

Alexander Zverev a fost eliminat din proba de dublu a turneului de la Acapulco (a făcut pereche cu Marcelo Melo), iar la finalul partidei și-a vărsat nervii pe arbitrul de scaun. După ce l-a jignit și a lovit cu racheta în scaunul acestuia, germanul a fost eliminat de la turneul de categorie ATP 500.

Perechea Zverev/Melo a pierdut meciul jucat împotriva dublului Glasspool/Heliovaara, scor 2-6, 6-4, 6-10.

Zverev l-a numit la un moment dat "idiot nenorocit" pe arbitru, lovind cu racheta în scaunul acestuia.

ATP fines Alexander Zverev $40K, takes away his $31K in prize money and his rankings points from the Mexican Open after his violent outburst. https://t.co/LoSotjX03K