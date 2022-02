Stefanos Tsitsipas (4 ATP) s-a calificat în optimile turneului "ATP 500" de la Acapulco după victoria în fața lui Laszlo Djere (51 ATP). Grecul în vârstă de 23 de ani a devenit cel mai tânăr jucător de tenis născut după 1998 care trece de borna de 200 de victorii în circuitul ATP.

Tsitsipas a trecut de sportivul sârb în două seturi, 7-6 (9), 7-6 (7), în două ore și 15 minute de joc.

Grecul este primul jucător de tenis născut după 1998 care atinge bariera de 200 de victorii în circuitul ATP.

Pentru un loc în sferturi, Tsitsipas îl va înfrunta pe americanul Jeffrey John Wolf (209 ATP).

Ultimul punct al partidei Stefanos Tsitsipas - Laszlo Djere:

200 career wins!\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF7\uD83D\uDCAA@steftsitsipas achieves his 200th win after defeating Laslo Đere 7-6, 7-6 in Acapulco\uD83D\uDC4F#AMT2022 pic.twitter.com/jPsBi4Frsc