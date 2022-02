Rafael Nadal (5 ATP) s-a calificat, miercuri, în optimile turneului "WTA 500" de la Acapulco după victoria în două seturi cu Denis Kudla (100 ATP). Și Daniil Medvedev (2 ATP) s-a calificat în aceeași fază, învingându-l pe Benoit Paire (49 ATP).

Nadal s-a impus 6-3, 6-2, într-o oră și 17 minute de joc. În același timp, Daniil Medvedev l-a învins pe Benoit Paire în minimul de seturi, 6-3, 6-4, într-o oră și 42 de minute.

Victoria contra lui Denis Kudla a reprezentat al 11-lea meci consecutiv câștigat de Nadal în circuitul ATP.

Pentru un loc în sferturi, Rafa va da piept cu Stefan Kozlov (130 ATP). La fel ca Denis Kudla, Kozlov a intrat pe tabloul principal din postura de "lucky loser". Inițial, Nadal trebuia să dispute meciul din optimi împotriva lui Reilly Opelka, dar acesta s-a retras din cauza problemelor medicale.

Daniil Medvedev îl va înfrunta în optimi pe Pablo Andujar (68 ATP).

Turneul de la Acapulco are loc între 21 și 26 februarie pe suprafața "hard" și are premii în valoare de 1.832.890 de dolari. Ultimul campion al competiției este Alexander Zverev.

Ultimul punct al partidei Rafael Nadal - Denis Kudla:​

