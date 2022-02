TENIS Marți, 22 Februarie 2022, 15:10

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Simona Halep a revenit în țară după ce a fost eliminată în runda inaugurală de la WTA Doha. Fostă lideră a ierarhiei mondiale, Simona a vorbit despre aducerea în echipă a unui antrenor și a lămurit cum stau lucrurile în cazul variantei Darren Cahill.

Simona Halep Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Simona Halep și varianta imposibilă numită Darren Cahill

Simona a explicat unde s-a făcut diferența în meciul pierdut contra franțuzoaicei Caroline Garcia (6-4, 6-3) și a comentat și pe marginea necesității de a aduce în echipa sa un antrenor.

Halep a precizat că nu se grăbește să angajeze un tehnician, dar a recunoscut că este nevoie de unul.

"Eu consider că mereu se poate mai mult, aşa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simţit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar şi ea (n.r. - Caroline Garcia) a fost foarte agresivă. Aşa s-a terminat.

Aş fi fost mai supărată în urmă cu mai mulţi ani, dar şi acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament destul de ok încă.

Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează. Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar cu siguranţă o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură.

Nu trebuie să aşteptaţi, nu e un lucru vital. O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren are o jucătoare acum, nu se pune problema" - Simona Halep la revenirea de la Doha, citată de News.ro.

La Australian Open, Darren Cahill a făcut parte din echipa jucătoarei Amanda Anisimova, iar presa de specialitate vorbește despre o prelungire a înțelegii cu americanca.

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

Sezonul 2021 a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În cele din urmă, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite, anunțul separării venind pe 22 septembrie 2021.

De știut:

Pentru fosta lideră a ierarhiei mondiale urmează participarea la Indian Wells și Miami (turnee care vor avea loc în luna martie).

