TENIS Duminică, 20 Februarie 2022, 22:32

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Victoria Azarenka și Yulia Putintseva s-au duelat timp de aproape trei ore în primul tur al turneului WTA 1.000 de la Doha, iar câștig de cauza a avut jucătoarea din Belarus (5-7, 6-2, 7-5).

Victoria Azarenka, nervoasa la Doha Foto: Captura video Twitter

Fostă lideră a ierarhiei WTA și dublă câștigătoare de Grand Slam (Australian Open 2012 și 2013), Azarenka s-a enervat teribil în momentul în care adversara sa conducea cu 5-4 în setul decisiv și a chemat fizioterapeutul.

Nemulțumită că a primit un avertisment, Victoria nu a mai suportat și a început să se certe cu croata Marija Cicak (arbitrul de scaun), care nu a luat aceeași decizie și în cazul Yuliei Putinseva, deși kazaha și-a aruncat de mai multe ori racheta.

"Care-i problema? Trebuie să mă aștepte să servesc. Și-a aruncat racheta de șapte ori, eu am spus un cuvânt. A fost primul cuvânt. Am spus , dar a fost prima dată. Ea și-a aruncat racheta de șapte ori. A, de patru ori? De patru ori e în regulă? Are nevoie de un mental coach, de un psihiatru", a spus Victoria Azarenka.

În turul următor, Victoria Azarenka se va duela cu americanca Madison Brengle (60 WTA), care a trecut de Ipek Oz (Turcia, 271 WTA), scor 7-5, 6-3.

Victoria Azarenka, nervoasă la Doha:

What's her problem....She needs a psychiatrist - Azarenka pic.twitter.com/OgYfuFp3Yr — Tennis GIFs \uD83C\uDFBE\uD83C\uDFA5 (@tennis_gifs) February 20, 2022

WTA Doha, rezultatele înregistrate duminică

Alison Van Uytvanck (Belgia) vs Vera Zvonareva (Rusia) 6-4, 6-4

Clara Tauson (Danemarca) vs Belinda Bencic (Elveția) 6-4, 3-6, 6-3

Jessica Pegula (SUA/9) vs Katerina Siniaková (Cehia) 6-3, 6-2

Kaja Juvan (Slovenia) vs Stefanie Vögele (Elveția) 6-4, 6-2

Ann Li (SUA) vs Sofia Kenin (SUA) 6-3, (5)6-7, 6-3

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) vs Zhang Shuai (China) 6-1, 6-1

Ana Konjuh (Croația) vs Marta Kostyuk (Ucraina) 4-6, 7-5, 6-3

Sorana Cirstea (România) vs Mayar Sherif (Egipt) 6-2, 6-1

Madison Brengle (SUA) vs Ipek Öz (Turcia) 7-5, 6-3

Victoria Azarenka (Belarus/12) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan) 5-7, 6-2, 7-5

Amanda Anisimova (SUA) vs Beatriz Haddad Maia (Brazilia) 7-5, 6-4.

WTA Qatar se dispută în perioada 20-26 februarie și face parte din categoria "WTA 1000". Are loc pe suprafață hard și are premii totale în valoare de $2.331.698. Campioana en-titre este Petra Kvitova (2021), iar Simona Halep a cucerit trofeul la ediția din 2014.