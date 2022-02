TENIS Vineri, 18 Februarie 2022, 19:12

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Învinsă cu 6-0 în setul decisiv de Jelena Ostapenko (semifinale WTA Dubai), Simona Halep a afirmat că și-a pierdut concentrarea în ultima parte a meciului și a spus că adversara ei și-a respectat singurul plan tactic (lovituri puternice).

Simona Halep Foto: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Cu o astfel de adversară, este greu să menții o formă sau un ritm. A fost ciudat și primul set, dar am fost destul de puternică pe picioare și am returnat mingile cât de bine am putut. În setul doi, a luat ea conducerea foarte rapid, cu lovituri direct câștigătoare. Nu prea am avut șanse. Apoi am revenit și am fost aproape să câștig.

Se întâmplă uneori să nu se întâmple cum îți dorești. Acesta este jocul ei (n.r. să lovească mingea puternic), nu cred că are alt plan, indiferent cu cine joacă. Dă tare și e greu să returnezi.

Mă nemulțumește setul trei, pentru că mi-am pierdut concentrarea și n-am mai stat acolo punct cu punct. Dar nu pot să stric toată săptămâna doar pentru acest set. Bineînțeles, sunt supărată pentru ce s-a întâmplat în setul trei. Dar merg înainte și, cu astfel de meciuri, o să devin mai bună din punct de vedere mental.

Nu a fost o cădere mentală, nu consider că am căderi mentale. Nu mi-a mers prea bine serviciul, am vrut să fac prea multe, din cauză că ea a stat foarte aproape de linie și intra în retur. A fost probabil un trac emoțional acolo și n-am avut concentrarea suficientă pentru a menține un serviciu solid.

Asta e, merg înainte. Da, urmează Doha. Sunt condiții un pic diferite față de Dubai. Acolo parcă e mai răcoare seara, pe zi e mai cald. N-am mai jucat de vreo trei ani, dar sunt condiții frumoase acolo, sper să fac treabă bună" - Simona Halep, într-un interviu pentru DigiSport.

De știut:

Pentru prezența în semifinale, Simona Halep va primi un premiu în valoare de 37.500 de dolari.





Chiar dacă a ajuns în penultimul act al competiției, fosta lideră mondială va înregistra o nouă coborâre în clasamentul WTA: va ocupa locul 26.





Pe parcursul competiției de categorie WTA 500, Jelena Ostapenko (campioană la Roland Garros 2017) a învins patru campioane de Grand Slam: Sofia Kenin (Australian Open 2020), Iga Swiatek (Roland Garros 2020), Petra Kvitova (Wimbledon 2011 și 2014) și Simona Halep (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019).





Pentru titlul de la Dubai, Jelena Ostapenko se va duela cu Veronika Kudermetova (31 WTA), care a beneficiat de abandonul Marketei Vondrousova (38 WTA).





Simona Halep a câștigat în două rânduri turneul WTA de la Dubai: 2015 (6-4, 7-6(4) cu Karolina Pliskova) și 2020 (3-6, 6-3, 7-6(5) cu Elena Rybakina).

