TENIS Vineri, 18 Februarie 2022, 17:37

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Jelena Ostapenko a învins-o pentru a doua oară în carieră pe Simona Halep și s-a calificat în finala turneului de la Dubai. După meci, sportiva din Letonia a vorbit despre traseul dificil de care a avut parte la competiția de categorie WTA 500.

Jelena Ostapenko Foto: wta/ twitter

"Vocea mea e puțin căzută, dar sunt foarte fericită. Am luptat împotriva unei jucătoare foarte bune, știam că va fi un meci foarte greu. A trebuit să fiu la cel mai înalt nivel. Vă mulțumesc peste susținere!

Am jucat împotriva unei campioane de Grand Slam în fiecare rundă, nu este ușor. N-a fost cea mai bună tragere la sorți pentru mine, fiecare meci a fost o bătălie. Cred că am avut o mentalitate bună în acest meci, chiar dacă nu m-am simțit foarte bine. Dar am luptat și am câștigat meciul" - Jelena Ostapenko, la finalul partidei cu Simona Halep.

Pe parcursul competiției de la Dubai, Jelena Ostapenko (campioană la Roland Garros 2017) a învins patru campioane de Grand Slam: Sofia Kenin (Australian Open 2020), Iga Swiatek (Roland Garros 2020), Petra Kvitova (Wimbledon 2011 și 2014) și Simona Halep (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019).

De știut:

Pentru prezența în semifinale, Simona Halep va primi un premiu în valoare de 37.500 de dolari.





Chiar dacă a ajuns în penultimul act al competiției, fosta lideră mondială va înregistra o nouă coborâre în clasamentul WTA: va ocupa locul 26.



Pentru titlul de la Dubai, Jelena Ostapenko se va duela cu Veronika Kudermetova (31 WTA), care a beneficiat de abandonul Marketei Vondrousova (38 WTA).





Simona Halep a câștigat în două rânduri turneul WTA de la Dubai: 2015 (6-4, 7-6(4) cu Karolina Pliskova) și 2020 (3-6, 6-3, 7-6(5) cu Elena Rybakina).

Dubai Duty Free Tennis Championships se dispută în perioada 14-19 februarie, pe hard, face parte din categoria WTA 500 și are premii totale în valoare de $703,580. Simona Halep a câștigat turneul în 2015 și 2020, iar ultima ediție i-a revenit ibericei Garbine Muguruza.