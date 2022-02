TENIS Joi, 17 Februarie 2022, 19:40

Simona Halep a trecut în două seturi de Ons Jabeur (6-4, 6-3) și s-a calificat în semifinalele de la WTA Dubai. După meci, fosta lideră mondială a vorbit despre strategia abordată în fața sportivei din Tunisia și a zâmbit când a fost întrebată dacă se gândește la câștigarea turneului.

Simona Halep în Dubai Foto: Captura Twitter

Simona a explicat că încercat să o țină cât mai departe pe adversara sa, pentru a se feri de loviturile puternice ale acesteia.

"A fost un meci foarte dificil, s-a simțit mult mai greu decât arată scorul, chiar dacă s-a terminat în două seturi. Mi-a venit în minte meciul din 2020, a fost echilibrat și știam că trebuie să lupt până la final. M-am concentrat pe ceea ce am avut de făcut și am vrut doar să o împing în spate pentru că are niște lovituri foarte puternice.

E prea departe pentru a mă gândi la asta (n.r. la câștigarea turneului), dar este o plăcere să joc în Dubai, mă simt minunat, mereu sunt sprijinită de public și sunt foarte bucuroasă să joc aici", a declarat Simona Halep, la interviul de pe teren.

De știut:

Prin calificarea în semifinale, Simona Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 37.500 de dolari şi 185 de puncte în clasamentul WTA de simplu.





Pentru un loc în marea finală, Halep se va duela cu letona Jelena Ostapenko (21 WTA), care a trecut de Petra Kvitova (25 WTA), scor 5-7, 7-5, 7-6(9).





Halep şi Ostapenko s-au întâlnit de două ori în circuitul WTA și și-au împărțit victoriile (românca a câștigat la Beijing 2017, letona s-a impus în finala Roland Garros 2017).





Simona Halep a câștigat în două rânduri turneul WTA de la Dubai: 2015 (6-4, 7-6(4) cu Karolina Pliskova) și 2020 (3-6, 6-3, 7-6(5) cu Elena Rybakina).

Cum arată traseul virtual al Simonei Halep la WTA Dubai

Turul I: 6-2, 6-4 vs Alison Riske

Turul II: 6-3, 6-2 vs Gabriela Ruse

Sferturi: 6-4, 6-3 vs Ons Jabeur

Semifinale: Jelena Ostapenko

Finala: Veronika Kudermetova / Marketa Vondrousova / Dayana Yastremska.

Dubai Duty Free Tennis Championships se dispută în perioada 14-19 februarie, pe hard, face parte din categoria WTA 500 și are premii totale în valoare de $703,580. Simona Halep a câștigat turneul în 2015 și 2020, iar ultima ediție i-a revenit ibericei Garbine Muguruza.