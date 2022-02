TENIS Marți, 15 Februarie 2022, 16:41

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Gabriela Ruse este în optimi la WTA Dubai (turneu de categorie "500") după o victorie mare contra ibericei Paula Badosa (a treia favorită). Pentru un loc în sferturi, Ruse se va duela cu Simona Halep.

Simona Halep si Gabriela Ruse Foto: Rob Prange / Zuma Press / Profimedia

TOP 10 WTA, marele obiectiv

Gabriela Ruse a vorbit despre principalul obiectiv: pătrunderea în TOP 10 WTA. De asemenea, ocupanta locului 59 mondial spune că are șansa sa în meciul cu Simona Halep și că nu are nimic de pierdut.

"Mă simt foarte bucuroasă că am reuşit să revin de la 1-4 în decisiv. Am ştiu că pot chiar de la început. Sunt pregătită pentru astfel de meciuri şi ca să ajung Top 10, trebuie să dau de astfel de meciuri şi să le câştig.

Am jucat destul de bine astăzi, nu mai puteam fizic la un moment dat, pentru că am jucat destul de mult şi răceala m-a cam doborât de o săptămână încoace, antibioticul şi toate pastilele pe care le-am luat le-am simţit, însă sunt bucuroasă şi se pare că voi juca din nou cu Simona.

Nu m-am gândit nicio secundă că Paula este locul 5 mondial, ştiu că jocul meu este acolo şi vreau să fiu din ce în ce mai pregătită ca să pot câştiga astfel de meciuri.

Mă simt din ce în ce mai bine pe teren şi chiar cred că pot reuşi din ce în ce mai mult. Paula este o jucătoare foarte bună, dar am crezut în şansa mea şi am luptat până la capăt" - Gabriela Ruse.

Simona Halep, idolul copilăriei

Gabriela a precizat în mai multe rânduri că Simona a fost idolul copilăriei și modelul din tenis. Ruse speră acum să o învingă pe fosta lideră mondială, are încrederea necesară că poate face acest lucru.

"Simona a fost mereu idolul meu şi îmi doresc într-o bună zi să o înving, dar cel mai important este să am astfel de meciuri cât mai dese şi o dorinţă de victorie atât de mare cum am avut astăzi.

Sunt foarte bucuroasă că am putut să înving o astfel de jucătoare ca Paula, care este una dintre cele mai în formă jucătoare ale lumii. Eu chiar cred în şansele mele şi cred că aici îmi este locul.

(n.r. ce a mulţumit-o în jocul ei) Cred că mentalul, pentru că în ultimul timp am trecut prin multe situaţii grele, săptămâna trecută am avut o intervenţie la mână peste care nu am crezut că o să pot să trec atât de repede, însă echipa care crede în mine în fiecare zi şi mă împinge la limite mă face să-mi dau seama că sunt o jucătoare din ce în ce mai bună, cu un mental foarte puternic, care poate să revină de la orice scor.

Cu Simona, mereu m-am înţeles bine, voi încerca să dau tot ce e mai bun din mine mâine şi sper să fac un meci mai bun decât în ultimele două. Vreau să mă îmbunătăţesc de la zi la zi şi chiar cred în şansa mea.

Nu am absolut nicio presiune, deja Simona m-a învins de foarte multe ori, merg acolo cu capul sus şi vom vedea ce va ieşi" - Gabriela Ruse, la Digisport, citată de News.ro.

De știut:

Calificarea în optimi este recompensată cu un cec în valoare de $9000 și cu 55 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Va fi al treilea meci din circuitul WTA în care se vor duela Gabriela Ruse și Simona Halep. Fosta lideră mondială conduce cu 2-0.

Halep vs Ruse

2022, Melbourne Summer Set 1: 6-2, 6-1 pentru Halep

2021, Cluj-Napoca: 6-1, 6-2 pentru Halep

Dubai Duty Free Tennis Championships se dispută în perioada 14-19 februarie, pe hard, face parte din categoria WTA 500 și are premii totale în valoare de $703,580. Simona Halep a câștigat turneul în 2015 și 2020, iar ultima ediție i-a revenit ibericei Garbine Muguruza.