Meci incredibil în calificările WTA Dubai - Harriet Dart a câștigat în 29 de minute și a cedat doar patru puncte

Harriet Dart a obținut cea mai facilă victorie din carieră, sâmbătă, în calificările turneului WTA 500 de la Dubai. Britanica a avut nevoie de doar 29 de minute pentru a trece de Sarah Behbehani, beneficiară a unui wildcard.

Dart (130 WTA) s-a impus cu 6-0, 6-0 în fața sportivei din Kuweit, iar statistica partidei a fost una incredibilă: dintr-un total de 52 de puncte, Harriet a pierdut doar patru (câte două în fiecare set).

Jucătoarea din Marea Britanie a câștigat toate punctele pe serviciul adversarei, iar singurele puncte cedate în setul secund au fost de fapt două duble greșeli.

Easy 0&0 win for Harriet - I know the hosts can give wild cards but really? I could probably have given her a better game and I'm 68!!