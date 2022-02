Estoniana Anett Kontaveit şi letona Jelena Ostapenko se vor duela în semifinalele turneului de categorie "WTA 500" de la Sankt Petersburg.

Kontaveit (favorită 2) s-a impus cu 7-6(7), 6-2 în faţa elveţiencei Belinda Bencic (5 / campioana olimpică en titre).

Tot vineri, Ostapenko (7) a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de belarusa Aliaksandra Sasnovich, cu 7-6(5), 4-6, 6-3.

Anett conduce cu 2-1 în meciurile directe cu Jelena.

