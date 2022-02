Novak Djokovic, înscris la Indian Wells - Condiția pe care trebuie să o îndeplinească sârbul pentru a participa

Novak Djokovic, liderul mondial ATP, se află pe lista BNP Paribas Open (Indian Wells), competiție ce va avea loc între 7 și 20 martie. Cu toate acestea, participarea la turneu este condiționată de dovada vaccinării anti-Covid.

"Sănătatea şi siguranţa fiind prioritatea principală, turneul va necesita o dovadă valabilă a vaccinării complete pentru a intra în complexul de tenis Indian Wells”, au declarat organizatorii miercuri.



"Directivele pentru jucători sunt guvernate de protocoalele stabilite de WTA şi ATP şi de restricţiile stabilite de Statele Unite cu privire la statutul de vaccinare al călătorilor internaţionali care intră în ţară”, se precizează în comunicat.



Pentru a putea concura la un al şaselea titlu în deşertul din California, Djokovic va trebui să facă dovada vaccinării complete.





Sârbul Novak Djokovic a fost protagonistul unui imens scandal la Australian Open, luna trecută. Tenismenul, care se opune vaccinării, a fost nevoit să părăsească Australia, la 16 ianuarie, cu o zi înaintea începerii Grand Slamului, după ce apelul său la decizia de anulare a vizei de intrare în ţară a fost respins de un tribunal din Melbourne.



