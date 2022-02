Sorana Cîrstea, eliminată de la WTA Sankt Petersburg de a doua favorită

Sorana Cîrstea a părăsit WTA Sankt Petersburg în faza optimilor. Locul 31 în ierarhia mondială, sportiva noastră a fost învinsă de Anett Kontaveit, a doua favorită la câștigarea competiției.

Meciul a fost unul echilibrat în marea sa parte, diferențele făcându-se în momentele importante. Anett a fost mai inspirată și a reușit să închidă disputa în două seturi, 6-4, 7-5. Partida a durat o oră și 32 de minute.



În urma acestui rezultat, Sorana Cîrstea este condusă cu 6-0 în meciurile directe cu Anett Kontaveit.



Pentru parcursul de la Sankt Petersburg, Sorana Cîrstea va primi $9,500 și 55 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Turneul de la St. Petersburg se dispută pe hard indoor între 7 și 13 februarie 2022, are premii totale în valoare de $703.580 și face parte din categoria WTA 500. Ultima campioană (2021) este Daria Kasatkina, în timp ce la dublu s-a impus perechea Raluca Olaru / Nadiia Kichenok.

The angle on that forehand \uD83D\uDD25@AnettKontaveit_ | #FormulaTX pic.twitter.com/7rQk6O2zkx