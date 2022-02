Simona Halep și demiterea antrenorilor - Planul pentru Dubai și Doha

Simona Halep a plecat miercuri spre Dubai, acolo unde va participa în următoarea perioadă la turneul de categorie "WTA 500". Fosta lideră a ierarhiei mondiale a vorbit despre demiterea antrenorilor Adrian Marcu și Daniel Dobre, dar l-a adus în discuție și pe Darren Cahill.











Nu caută antrenor, vrea să vadă cum se descurcă singură



La plecarea spre Dubai, Simona a acceptat să discute despre demiterea antrenorilor Adrian Marcu și Daniel Dobre.







"Sunt pregătită și chiar îmi plac aceste două turnee, așa că sper să fac treabă bună. Nu obișnuiesc să-mi discut deciziile, domnul Marcu știe, domnul Dobre știe de ce am luat această decizie, cred că e suficient.





Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem.







În 2013 am fost în această situație și am fost ok. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu ok. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine" - Simona Halep, la plecarea spre Dubai.











Despre Darren Cahill







Simona nu a evitat nici subiectul Darren Cahill, sportiva noastră reamintind cât de mult a însemnat antrenorul în cariera ei.







"Internațional, sunt sigur că e cel mai bun antrenor (n.r. Darren Cahill), nu vreau să compar pe nimeni cu el. Am lucrat șase ani cu el și este deosebit ca antrenor.





Vreau să văd cum este la aceste două turnee, apoi mă întorc acasă, apoi în plan este să merg la Academia Mouratoglou, că n-am mers niciodată.







Este o provocare, o experiență și un lucru pozitiv, din punctul meu de vedere. Chiar sunt entuziasmată. N-am nicio presiune" - Simona Halep.













Despre viitorul din circuitul WTA







"Mai am câțiva ani, vreau să fac tot ce pot. Nu știu despre viitor prea mult, vreau să amân cât se poate de mult finalul carierei.







După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, am simțit că următorul pas trebuie să-l fac spre international și m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulți jucători de top se pregătesc acolo și am înțeles că este o atmosferă foarte plăcută.





Simona Halep, pe aeroportul Otopeni, citată de Așteptări am de la mine din punctul de vedere al jocului, dar la rezultate nu pot să am așteptări, să câștig un turneu. Dar asta e dorința mea și pentru asta muncesc" -, pe aeroportul Otopeni, citată de Digisport

"Dubai Duty Free Tenis" va avea loc în perioada 14-19 februarie, competiția făcând parte din categoria "WTA 500". "Qatar Open" urmează în calendar, întrecerea "WTA 1000" urmând să se dispute între 20 și 26 februarie 2022.