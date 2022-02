Juan Martin Del Potro și BIG 3 - Performanța specială reușită de argentinian

Juan Martin Del Potro a plâns la ceea ce ar putea reprezenta meciul de adio din tenisul profesionist. Imaginile au făcut înconjurul planetei și i-au emoționat pe mulți.







Uriașul argentinian va rămâne în mintea multora pentru felul său special de a fi atât pe teren (de un fair-play fantastic) cât și în afara acestuia (prieten cu toată lumea).







Nu în ultimul rând, Delpo a reușit meciuri mari împotriva reprezentanților BIG 3 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic).







Un lucru mai puțin cunoscut este acela că Federer, Nadal și Djokovic au ajuns o singură dată împreună în semifinalele unui Grand Slam, iar acest lucru s-a întâmplat la ediția din 2009 a US Openului.







Și mai interesant este faptul că trofeul nu a fost cucerit de unul dintre aceștia: marele câștigător a fost tocmai Juan Martin Del Potro.







US Open 2019





Semifinale



Roger Federer - Novak Djokovic 7-6(3), 7-5, 7-5

Juan Martin Del Potro - Rafael Nadal 6-2, 6-2, 6-2





Finala





Juan Martin Del Potro - Roger Federer 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4), 6-2.









Delpo contra Big 3





Del Potro vs Federer 7-18

Del Potro vs Nadal 6-11

Del Potro vs Djokovic 4-16.





În vârstă de 33 de ani, Del Potro are în palmares un titlu de Grand Slam, el cucerind US Openul în 2009. Are 22 de titluri în CV, iar cel mai sus a fost pe locul 3 ATP, pe 13 august 2018.