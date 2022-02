VIDEO Emoționant - Juan Martin Del Potro, în lacrimi pe teren la despărțirea de tenis

Câștigător la US Open în 2009, Del Potro a fost victima numeroaselor accidentări de-a lungul carierei, în special la cele două încheieturi. Absența de aproape trei ani a fost cauzată de patru operaţii la genunchi și altele la mâini.







Revenit după aproape trei ani pe teren, Del Potro (753 ATP) a fost încurajat permanent de fanii care au creat o atmosferă specială.Del Potro a intrat în arenă pe melodia argentiniană de rock "Que Placer Verte Otra Vez", interpretată de un prieten de-al său, muzician cunoscut sub numele de Ciro. Titlul melodiei se traduce prin "Ce plăcere să te văd din nou".Melodia s-a preschimbat în timpul meciului în scandările cunoscute "Ole Delpo" ale spectatorilor.Pe teren, Del Potro a pierdut, scor 6-1, 6-3, în fața compatriotului Federico Delbonis (42 ATP), după de o oră şi 23 de minute de joc.Înainte de a servi pentru ultima oară în cariera de jucător de tenis profesionist, Del Potro a fost cuprins de lacrimi. Meciul s-a oprit pentru câteva secunde iar fanii au început să-i scandeze numele jucătorului argentinian care și-a pus fața în prosop pentru a-și ascunde lacrimile."Am dat tot ce aveam, până la ultimul punct. Sunt fericit pentru că, probabil, ultimul meu meci a fost pe un teren şi nu susţinând o conferinţă de presă. S-ar putea să nu ne mai vedem niciodată.Este dificil să explic cum m-am simţit pe teren. Atâtea emoţii... Atmosfera a fost nebună, oamenii au fost nebuni şi am avut unul dintre cele mai bune meciuri din cariera mea", a spusDupă ce a părăsit terenul, el a avut un mesaj pentru fanii care speră să-l vadă jucând din nou: "Nu ştiu dacă se va întâmpla, pentru că durerea la genunchi este foarte mare. Dar voi continua să fac un efort mare pentru a vindeca genunchiul şi dacă voi obţine asta, poate voi mai avea o şansă să joc".În vârstă de 33 de ani, Del Potro are în palmares un titlu de Grand Slam, el cucerind US Openul în 2009. Are 22 de titluri în CV, iar cel mai sus a fost pe locul 3 ATP, pe 13 august 2018.