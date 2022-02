Nadal și Djokovic domnesc autoritar la Roland Garros și Australian Open. Sărmanul Thiem i-a înfruntat pe amândoi în finale la ambele turnee

Spaniolul este la 8-8 în finalele din afara Parisului, iar Djokovic la 11-11 în finalele de Grand Slam departe de Melbourne.



Thiem a jucat împotriva lor trei din cele 22 de finale pe care cei doi le-au câștigat la turneele lor favorite, la Roland Garros în 2018 și 2019, iar la Melbourne în 2020.



Cu acele ocazii, Nadal și-a adjudecat titlurile cu numerele 11 și 12 la RG, iar Djokovic pe al optulea la AO: Thiem și-a câștigat ulterior primul său Grand Slam la US Open în 2020, dar o accidentare nefericită la încheietura mâinii îl ține de atunci departe de turnee.



Combined that puts them at 22-0 for Rafa in RG finals and Novak in AO finals. Guess which poor soul has faced both of them in both finals? It’s not Fed or Andy, or even Stan. It’s Thiem. 0-3 against the greatest duopoly in men’s tennis. He’s better than just 1 major title. https://t.co/uSqBVkaGPE