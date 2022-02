WTA St. Petersburg: Campioana en-titre nu-și va putea apăra titlul - Depistată pozitiv la Covid-19

​Daria Kasatkina (22 WTA) nu-și va putea apăra titlul câștigat în 2021 la turneul de la Sankt Petersburg. Sportiva din Rusia a fost testată pozitiv la Covid-19.







"Am nişte veşti rele. Am ajuns la Sankt Petersburg şi am fost testată pozitiv pentru Covid-19. Acum sunt în izolare şi urmez toate protocoalele. St. Petersburg Ladies Trophy este unul dintre turneele mele favorite.







Este păcat că îl voi rata. Dar cel mai important lucru este să ai grijă de tine şi de ceilalţi" - Daria Kasatkina, 24 de ani, pe reţelele de socializare.





Turneul de la St. Petersburg se dispută pe hard indoor între 7 și 13 februarie 2022, are premii totale în valoare de $703.580 și face parte din categoria WTA 500. Ultima campioană (2021) este Daria Kasatkina, în timp ce la dublu s-a impus perechea Raluca Olaru / Nadiia Kichenok.

