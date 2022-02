VIDEO Emoționant - Cu ochii în lacrimi, Juan Martin Del Potro vorbește despre retragerea din tenis

​A jucat ultimul meci oficial în 2019, pe iarba de la Queen's Club Londra, iar de atunci a muncit doar cu gândul la revenire. Juan Martin Del Potro a organizat o conferință de presă în care, cu ochii în lacrimi, a vorbit despre retragerea din tenis.







A făcut totul pentru a-și putea relua cariera, tratamente speciale, medici renumiți, totul cu gândul doar la tenis.







Din păcate, Del Potro continuă să trăiască un adevărat coșmar, durerile fizice fiind prezente.







Cu ochii în lacrimi, Delpo anunță că este foarte aproape de retragerea din tenis după o serie de patru operații suferite la genunchi.







Argentinianul este la capătul puterilor și își dorește doar să poată retrăi o viață normală, una lipsită de dureri.







"Știu că oamenii așteaptă să revin în tenis, dar acest turneu (Argentina Open) ar putea fi mai degrabă un adio decât o revenire. Am puterea de a continua, dar genunchiul meu devine un coșmar. Am încercat mai multe tratamente în ultimii ani, cu medici diferiți, în încercarea de a rezolva problemele. Chiar și așa, nu am găsit o soluție.







Nu m-am gândit că m-aș putea retrage din tenis fără să am șansa de a-mi lua rămas bun și nu-mi pot imagina un turneu mai bun pentru a face asta decât cel de la Buenos Aires. După aceste săptămâni vom vedea ce se va întâmpla cu viitorul meu.







Cert este că vreau să trăiesc ca o persoană de 33 de ani, să încerc să nu mai am dureri. Este o decizie dificilă, dar am vrut să fie clar" - Juan Martin Del Potro.







În vârstă de 33 de ani, Del Potro are în palmares un titlu de Grand Slam, el cucerind US Openul în 2009. Are 22 de titluri în CV, iar cel mai sus a fost pe locul 3 ATP, pe 13 august 2018.