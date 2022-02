ATP: Alexander Zverev și Alexander Bublik, duel pentru titlul de la Montpellier

Sâmbătă, în semifinale, Zverev (3 ATP, principal favorit) a trecut de suedezul Mikael Ymer (83 ATP) în două seturi, scor 6-1, 6-3. Meciul a durat doar 52 de minute.

În cealaltă semifinală, Bublik (35, cap de serie nr. 6) a avut nevoie de o oră și trei minute pentru a-l învinge pe sârbul Filip Krajinovic (36 ATP / 5), scor 6-4, 6-2.

Zverev și Bublik s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul ATP: în 2021, la Rotterdam, jucătorul din Kazakhstan s-a impus cu 7-5, 6-3.

Alexander Zverev are în palmares 19 titluri și a ajuns în alte 9 finale. De cealaltă parte, Alexander Bublik a pierdut toate cele patru finale disputate în carieră.

It's Alex versus Alex for the @OpenSuddeFrance final \uD83D\uDC40\uD83D\uDD25#OSDF22 pic.twitter.com/Sph20hLl7n