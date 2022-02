WTA St. Petersburg: Sorana Cîrstea, duel cu o fostă finalistă de Grand Slam în primul tur

România are trei reprezentante pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la St. Petersburg, iar fetele noastre și-au aflat sâmbătă adversarele din runda inaugurală.



Sorana Cîrstea se va duela cu o fostă finalistă de Grand Slam, Marketa Vondrousova (a ajuns în ultimul act la Roland Garros în 2019).

Irina Begu va da peste Shuai Zhang, iar Jaqueline Cristian are teoretic cel mai dificil meci: va juca cu Anastasia Pavlyuchenkova, a patra favorită a competiției.



Duelurile sportivelor din România în turul întâi:

