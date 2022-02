Surpriza zilei la Montpellier: Gael Monfils, triplu campion, eliminat în optimi de locul 83 ATP

Mikael Ymer (83 ATP) a furnizat marea surpriză a zilei pe tabloul turneului de la Montpellier: l-a eliminat în optimi pe Gael Monfils, al treilea favorit și triplu câștigător al competiției de categorie ATP 250.

Chiar dacă părea în formă (a fost eliminat în sferturi la Australian Open - înfrângere în cinci seturi cu Matteo Berrettini), Monfils a avut dificultăți la serviciu (șapte duble greșeli) și a comis numeroase erori neforțate.





Campion la Montpellier în 2010, 2014 și 2020, Gael a fost învins după doar 57 de minute de joc, scor 6-1, 6-2.





Suedezul Ymer, care în primul tur a trecut de Corentin Moutet, își va continua parcursul împotriva jucătorilor francezi și îl va înfrunta pe Richard Gasquet în sferturile de finală.



Rezultatele înregistrate joi:

Damir Dzumhur (152 ATP) vs Nikoloz Basilashvili (21 ATP/4) 6-1, 5-7, 6-2Adrian Mannarino (58 ATP) vs David Goffin (52 ATP/8) 6-4, 6-2Richard Gasquet (75 ATP) vs Soonwoo Kwon (55 ATP) 7-5, 6-4Alexander Zverev (3 ATP / 1) vs Mackenzie McDonald (56 ATP) 6-2, 7-6(5)Mikael Ymer (83 ATP) vs Gael Monfils (16 ATP/3) 6-1, 6-2.Alexander Zverev (1) vs Adrian MannarinoMikael Ymer vs Richard GasuqetFilip Krajinovic (5) vs Damir DzumhurAlexander Bublik (6) vs Roberto Bautista (2).