Daniil Medvedev și Jannik Sinner, forfait pentru turneul de la Rotterdam - Cine le ia locul

Învins de Rafael Nadal în finala Australian Open, Daniil Medvedev s-a retras de la turneul ATP 500 programat săptămâna viitoare la Rotterdam (Olanda), la fel ca şi italianul Jannik Sinner, cei doi urmând să fie înlocuiţi cu scoţianul Andy Murray şi francezul Jo-Wilfried Tsonga, foşti câştigători ai competiţiei, informează Reuters.

Medvedev (2 ATP) a declarat că este prea curând pentru el să revină pe teren după finala pierdută în cinci seturi la Melbourne în faţa spaniolului Rafael Nadal, în timp ce Sinner (10 ATP) nu va călători în Ţările de Jos din cauza Covid-19.

Former champions @andy_murray and @tsonga7 replace Daniil Medvedev and Jannik Sinner in the 49th ABN AMRO World Tennis Tournament. Both will receive a wildcard from the organization for the tournament that starts next Saturday.\uD83C\uDFBEhttps://t.co/L4XtIiDzB6 pic.twitter.com/gHbLEmleVP