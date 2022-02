FOTO Novak Djokovic, întâlnire cu președintele sârb Aleksandar Vucic - Liderul ATP va vorbi în curând despre ce s-a întâmplat în Australia

Expulzat din Australia după ce i-a fost anulată viza, Novak Djokovic a fost primit, joi, la Belgrad, de preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Liderul ierarhiei ATP a cerut răbdare presei prezente şi a spus că săptămâna viitoare va aborda tot ce s-a întâmplat la Antipozi, informează marca.com.





Şeful statului şi-a arătat recunoştinţa pentru faptul că Djokovic reprezintă Serbia ca un ambasador oriunde ar merge.





"Am primit toți oamenii de stat din lume, de la președintele american la (președintele rus Vladimir) Putin, dar nu am văzut niciodată așa ceva, acest interes din partea reporterilor. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată și am fost în funcții de stat timp de 10 ani.

Aleksandar Vucic, citat de Asta arată cât de popular ești și ce reprezinți pentru poporul nostru. Îţi mulţumesc că iubeşti atât de mult Serbia şi că faci atât de mult pentru ţară" -, citat de N1

La rândul său, Djokovic, care va debuta în acest sezon la Dubai Open 500 (21 februarie), i-a mulţumit preşedintelui pentru cuvintele şi sprijinul său.





"Chiar dacă am fost în detenție, am avut parte de un sprijin imens din partea familiei mele, a întregii națiuni sârbe, a oamenilor din regiune și din lume... Toți au vorbit încercând să îmi ușureze șederea în Australia, ceea ce a fost cel puțin neașteptat.





Sârbul Novak Djokovic a fost protagonistul unei imens scandal la Australian Open, luna trecută. Tenismenul, care se opune vaccinării, a fost nevoit să părăsească Australia, la 16 ianuarie, cu o zi înaintea începerii Grand Slamului, după ce apelul său la decizia de anulare a vizei de intrare în ţară a fost respins de un tribunal din Melbourne.

Председник Републике Србије Александар #Vucic @avucic угостио је Новака Ђоковића, којем је захвалио што је свуда Србију представљао часно и храбро и што ће то чинити и у будућности, те изразио уверење да ће претећи Надала и Федерера на спортском плану. https://t.co/w6QMe4298w pic.twitter.com/hdDNyShg51 — СНС СРБИЈА (@sns_srbija) February 3, 2022

Dumneavoastră, în calitate de preşedinte al statului, nu aveaţi nicio obligaţie să oferiţi sprijinul pe care l-aţi oferit, dar vreau să ştiţi că personal simt o mare recunoştinţă pentru că m-aţi susţinut. Ca cetățean și atlet, îmi voi aminti acest lucru mult timp.Legăturile mele cu poporul sârb sunt mai puternice pe zi ce trece. După ce s-a întâmplat în Australia, ştiu că această conexiune va dura pentru totdeauna. Vă rog să aveţi răbdare, în 7-10 zile voi intra în mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo" -