Daniil Medvedev, declarație surprinzătoare după înfrângerea din finala Australian Open - "Copilul a încetat să mai viseze"

La conferința de presă de după meciul cu Rafael Nadal, Daniil Medvedev nu s-a mai putut abține și a condamnat comportamentul publicului de pe Rod Laver Arena. Acesta i-a fost ostil rusului în mare parte din finala de duminică.



"Nu o să explic exact de ce, dar în timpul meciului de astăzi, am înţeles că pentru mine jocul de tenis este amuzament şi distracţie. Vorbeam despre jurnalişti, dar îmi place foarte mult să vorbesc cu voi, se vede. Nu asta e ideea.



Vă povestesc doar despre vremurile când copiii încetează să mai viseze şi astăzi a fost cazul meu. Nu vă spun de ce. De acum, joc pentru mine, pentru familia mea, pentru a ne întreţine, pentru oameni care au încredere în mine, şi pentru ruşi, pentru că simt mult sprijin din partea lor.



Vă spun aşa: dacă ar exista un turneu pe hard la Moscova înainte de Roland-Garros sau Wimbledon, l-aş disputa chiar dacă ar însemna să lipsesc de la Roland-Garros sau Wimbledon. Copilul a încetat să mai viseze.



Va juca pentru el însuşi. Asta e tot, asta e povestea mea, mulţumesc că m-aţi ascultat. Acum ascult întrebările voastre despre tenis sau orice altceva. Dar nu am de gând să răspund la întrebări despre ceea ce tocmai am spus"Nu voi răspunde la întrebări despre această poveste. Voi da doar un mic exemplu. Înainte de serviciul lui Rafa, chiar în setul cinci, când un spectator a strigat, ceea ce m-a surprins, "Hai, Daniil", o mie de oameni i-au spus să tacă, dar înainte de serviciul meu nu am auzit asta. Este dezamăgitor. Este o lipsă de respect.Nu sunt sigur dacă vreau să continui tenisul după 30 de ani (va împlini 26 de ani pe 11 februarie). Vom vedea ce îmi va spune anturajul meu, cum vom trece cu toţii împreună peste acest moment, dar încă o dată, puştiul care visa nu mai este în mine după această zi. Va fi complicat să continui tenisul în aceste condiţii"Daniil Medvedev a avut finala de la Australian Open în mână (2-0 la seturi), dar cumva Rafael Nadal a reușit să se agațe de oportunitățile care s-au ivit și a reușit să ducă meciul într-un set decisiv unde s-a impus cu 7-5.Ibericul a ajuns la cota 21 de Grand Slamuri, performanță cu care i-a depășit pe Roger Federer și Novak Djokovic.Rafa s-a impus cu 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5, confruntarea epică dintre iberic și rus a durat 5 ore și 24 de minute.