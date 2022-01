Australian Open: Katerina Siniakova și Barbora Krejcikova, campioane la dublu feminin

Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova și-au respectat statutul de principale favorite și au câştigat, duminică, proba de dublu feminin din cadrul turneului de la Australian Open.

Krejcikova şi Siniakova (Cehia) au învins în finală cuplul Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia (Kazahstan/Brazilia), scor (3)6-7, 6-4, 6-4.

Czechmate \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF\uD83C\uDFC6@BKrejcikova & @K_Siniakova clinch their first #AusOpen women's doubles title with a 6-7(3) 6-4 6-4 victory over Beatriz Haddad Maia & Anna Danilina.#AO2022

