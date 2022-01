Australian Open: Petra Marcinko și Bruno Kuzuhara, campioni în probele juniorilor

Americanul Bruno Kuzuhara și croata Petra Marcinko și-au respectat statutul de principali favoriți și s-au impus în probele juniorilor de simplu, sâmbătă, la Australian Open.

Kuzuhara, care a câștigat și proba de dublu alături de Coleman Wong, l-a învins în finală pe cehul Jakub Mensik (al patrulea favorit). Americanul s-a impus cu 7-6(4), (6)6-7, 7-5, după trei ore și 43 de minute de joc.

La capătul acestui meci epuizant, Mensik (16 ani) a acuzat crampe abdominale şi a fost scos de pe teren în scaun cu rotile.

Kuzuhara şi-a ţinut discursul de mulţumire în trei limbi, el având şi origine braziliană şi japoneză.

În vârstă de 17 ani, Kuzuhara a devenit al patrulea jucător din SUA care a cucerit titlul de simplu la juniori în Era Open, călcând pe urmele lui Andy Roddick, Donald Young și Sebastian Korda.

Ultimul jucător care a reușit să se impună în probele juniorilor de simplu și de dublu de la Australian Open a fost cehul Jiri Vesely, în 2011.

