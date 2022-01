Danielle Collins, încă o surpriză - Calificare în finală la Australian Open după ce a trecut categoric de Iga Swiatek

Danielle Collins (a 27-a favorită) a obținut joi calificarea în finala de la Australian Open, sportiva din SUA trecând de-o manieră categorică de Iga Swiatek (cap de serie 7 și fostă câștigătoare la Roland Garros).



Americanca și-a impus tactica agresivă de la primele schimburi, Swiatek fiind constant pusă sub presiune de adversară.



Collins a condus cu 4-0 în primul set, iar manșa i-a revenit până la urmă cu 6-4.



Danielle a continuat să dicteze ritmul și în al doilea set în fața unei adversare care a arătat vulnerabilități mari la serviciu.



Iga a fost departe de nivelul său obișnuit, poloneza părând copleșită de importanța partidei, asta cu toate că este campioană de Grand Slam (Roland Garros 2020), în timp ce adversara se afla în fața unei premiere: calificarea în ultimul act la un turneu major.



După o oră și 18 minute, Collins s-a impus clar, scor 6-4, 6-1.



Cele două sportive se mai întâlniseră o singură dată, în 2021 la Adelaide, faza sferturilor. Atunci, la scorul de 6-2, 3-0 pentru poloneză Danielle a fost nevoită să abandoneze.

The fairytale run continues for Danielle Collins ✨



The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.



\uD83C\uDFA5: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/NTeCwykXlE