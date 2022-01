Simona Halep și turneul la care vrea să joace înainte să se lase de tenis

Simona Halep s-a întors în țară de la Australian Open, Grand Slam unde a ajuns până în faza optimilor. Fosta lideră mondială a tras concluziile după participarea la turneul de la Melbourne, dar a vorbit și despre competiția unde-și dorește să joace înainte de a se retrage din tenisul profesionist.









"Sunt ok cu felul în care am jucat, cum s-a desfăşurat această deplasare. Bineînţeles că sunt supărată după ce am pierdut ultimul meci ( înfrângerea cu Alize Cornet ). Din câte am citit, am avut mai multe puncte câştigate, dar se mai întâmplă să şi pierzi meciurile acestea. 2022 arată deja mai bine decât anul trecut.





Fizic, cred că sunt mai bine faţă de anul trecut, dar mai am mult de progresat, nu sunt la nivelul pe care mi-l doresc. Cu siguranță îmi va lua ceva timp să ajung acolo. Căldura pur și simplu m-a dărâmat" - Simona Halep pe aeroport, conform Telekomsport.











Ce urmează pentru Simona Halep







În continuarea intervenției sale, Simona a vorbit și despre turneele la care va participa în următoarea perioadă.





"Voi juca la Dubai şi Doha. Aşa am jucat cam în toţi anii, când am fost sănătoasă: Dubai, Doha, Indian Wells, Miami şi Charleston aş vrea să joc, pentru prima dată, înainte să mă las de tenis.





Am vrut să încerc (n.r. să evolueze la Charleston după participarea la Miami), zgura verde e mai rapidă decât cea roşie şi cred că nu o să fie atât de greu să mă adaptez. Depinde ce fac la Miami.





Dacă termin în prima săptămână, sper să nu, o să am timp să joc pe zgură, dar dacă nu, e ok.







Foarte bine mă simt şi am încredere că o să fie un an ok, dar nu am aşteptări la rezultat, ci să joc bine, să mă simt bine, pentru că am ajuns la o vârstă la care nu mai există presiunea rezultatului" - Simona Halep.