VIDEO Australian Open: Alize Cornet, eliminată - Programul semifinalelor de la Melbourne

​Alize Cornet (sportiva care a eliminat-o pe Simona Halep) a fost învinsă în sferturile de la Australian Open, franțuzoaica cedând în două seturi (7-5, 6-1) împotriva jucătoarei Danielle Collins. Este cunoscut programul semifinalelor de la Melbourne.

Locul 30 în ierarhia mondială, Collins a avut nevoie de o oră și 28 de minute pentru a trece de Alize Cornet (cea care a învins-o pe Simona Halep). A fost 7-5, 6-1 pentru americancă.



În celălalt meci al zilei, Iga Swiatek (favorită 7) a trecut de Kaia Kanepi după un meci intens, de trei seturi. Poloneza a avut câștig de cauză, 4-6, 7-6(2), 6-3, după un meci de trei ore și un minut.



De știut:

Program semifinale - joi, 27 ianuarie



De la ora 10:30



Ashleigh Barty (1) - Madison Keys (51 WTA)

Urmat de:

Comeback complete \uD83D\uDC4A @iga_swiatek is through to her second Grand Slam semifinal, overcoming Kaia Kanepi 4-6 7-6(2) 6-3. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/22v9d1V2kE

Signed, sealed, delivered \uD83D\uDCE6



Danielle Collins storms into her second #AusOpen semifinal with an emphatic 7-5 6-0 win over Alize Cornet. #AO2022

\uD83C\uDFA5: @wwos · @espn · #Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/M3O1cfl3vT