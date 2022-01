VIDEO Prima reacție a Simonei Halep după ce a fost eliminată în optimi la Australian Open

Mă simt destul de împăcată că am lăsat pe teren tot ce am avut. A fost un meci bun contra unei adversare care joacă extraordinar, o luptătoare desăvârșită.







Mereu am jucat câte 3 ore cu ea și știam dinaintea meciului că va fi foarte dificil. Tot respectul pentru ea, merita să câștige pentru că a fost mai puternică astăzi

Încerc să mă recuperez după această perioadă lungă, de două luni, în care am dat zilnic ce am avut mai bun, și să revin sănătoasă la următorul turneu, gata să lupt din nou.





Urmează 2-3 zile de pauză, sunt epuizată. Voi merge la Dubai (n.r. 14-19 februarie 2022), Doha (20-26 februarie), sper să fac treabă și acolo









„Îmi place să joc pe căldură, dar nu când e extremă. A fost foarte cald astăzi, m-a lovit căldura din primul set și nu m-am simțit bine.la un moment dat, mi-a fost rău, mă dureau stomacul, ficatul, la un moment dat cam toate.Consider că am ajuns la un nivel destul de bun în 2-3 luni, sunt bucuroasă de ceea ce se întâmplă. Dacă dau tot ce am mai bun, sunt împăcată, termin ziua cu bine.Nu am idee cine va câștiga acest turneu. Nu știu cât va mai câștiga Alize, cu siguranță va resimți și ea meciul de astăzi, dar am încredere că va continua să lupte. Îi doresc succes”, a declaratdupă înfrângerea în fața lui Alize Cornet.Simona a părăsit Grand Slamul de la Melbourne în faza optimilor, sportiva noastră fiind învinsă de Alize Cornet (6-4, 3-6, 6-4) după un meci epuizant de două ore și 33 de minute.Pentru un loc în semifinale, Alize se va duela cu Danielle Collins (30 WTA).