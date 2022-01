VIDEO Un nou scandal la Australian Open - Activiști cu mesaje de susținere pentru Shuai Peng, opriți la intrare

Cei care încercau să intre în Melbourne Park cu mesajele de susținere pentru Shuai Peng s-au lovit de refuzul celor care se ocupă cu securitatea la primul Grand Slam al anului.





Incidentul a provocat multe discuții pe rețelele sociale, organizatorii de la Australian Open fiind acuzați de cenzură.



BREAKING - Australian Open security call in police on human rights activists @pakchoi_boi @maxmokchito for wearing “Free Peng Shuai” shirts, try force @pakchoi_boi to take off shirt in public area right next to @naomiosaka training session - the most vocal athlete on Peng Shuai pic.twitter.com/qAPPmEJEZt