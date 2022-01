Ce spune Sorana Cîrstea după calificarea superbă din optimile de la Australian Open

După o pauză de cinci ani, Sorana Cîrstea este din nou în optimile de la Australian Open. Locul 38 WTA, sportiva noastră a trecut de Anastasia Pavlyuchenkova (a zecea favorită de la Melbourne), scor 6-3, 2-6, 6-2. La finalul meciului de pe Rod Laver Arena, Sorana a lăudat-o pe adversară și a spus că nu știe nici măcar cât e ceasul (atât de concentrată a fost).



"Mulţumesc că aţi stat atât de târziu, cred că este aproape miezul nopţii, vă mulţumesc că v-aţi petrecut sâmbăta cu mine. Nu știu ce oră este.



Mă bucur că sunt iar în optimi aici, nu ştiu când am fost ultima oară, nu sunt bună la statistici, eu încerc să mă concentrez doar pe teren, să joc ca şi cum ar fi primul tur.

Cu Anastasia mă cunosc de când avem 14 ani, cu ea trebuie să fii foarte atentă şi inteligentă, să joci puțin șah, pentru că ne cunoaștem foarte bine jocul. Sunt bucuroasă că am putut câştiga, este o adversară foarte dificilă" - Sorana Cîrstea, după meci.



Ashleigh Barty (1) vs Amanda Anisimova

Jessica Pegula (21) vs Maria Sakkari (5)

Barbora Krejcikova (4) vs Victoria Azarenka (24)

Madison Keys vs Paula Badosa (8)

Danielle Collins (27) vs Elise Mertens (19)

Simona Halep (14) vs Alize Cornet

Iga Swiatek (7) vs Sorana Cîrstea

Kaia Kanepi vs Aryna Sabalenka (2).