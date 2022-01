Nick Kyrios, acuzații după ce a eliminat principalii favoriți ai probei de dublu: "Ne-au amenințat cu bătaia"

Australienii Nick Kyrgios şi Thanasi Kokkinakis au produs marea surpriză la dublu masculin, după ce i-au învins pe Mate Pavic şi Nikola Mektic (lideri ai ierarhiei mondiale și principali favoriți ai Grand Slamului de la Antipozi). După meciul din turul secund de la Australian Open, Kyrgios susține că el și partenerul său au fost amenințați cu bătaia.

Meciul s-a desfăşurat într-o atmosferă incendiară, lucru care nu a fost apreciat de croaţi: "Aveam o echipă slabă de învins, iar noi pur şi simplu am eşuat", a declarat Mektic după meci, citat de News.ro.

Deja prezentă pe teren, tensiunea s-a resimţit şi la vestiare. Furioși, membrii din echipa croaților ar fi vrut chiar să se lupte cu preferaţii publicului, a dezvăluit Kyrgios într-un tweet.

Câteva momente mai târziu, Kokkinakis a răspuns pe reţeaua de socializare: "A fost o nebunie. Au crezut că este UFC".

Just letting you know after yesterday’s chop fest in doubles my opponents coach and trainer proceeded to threaten to fight in the players gym \uD83E\uDD71\uD83E\uDD76 tennis is a soft soft sport @TKokkinakis all because I moved and hit them with a tennis ball \uD83D\uDE02\uD83D\uDE02