VIDEO Ce a spus Simona Halep despre meciul cu Alize Cornet / Darren Cahill, cea mai importantă persoană din cariera româncei

Aceasta este cea de-a 60-a apariție consecutivă a lui Cornet pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam, ceea ce înseamnă că se află la doar două distanță de recordul deținut de Ai Sugiyama (62).

"E minunat că poate face asta. Îmi amintesc că a ajuns în optimi la Roland Garros, este foarte experimentată, lucru care o va ajuta în acest meci. Mi-a plăcut mereu de ea, e o luptătoare pe teren și o persoană foarte drăguță în afara terenului" - Simona Halep.

Simona Halep vs Alize Cornet 1-3

2015, Madrid: 7-6(6), 6-3 pentru Cornet

2014, Dubai: 6-1, 1-1 abandon Halep

2013, Sofia: 6-4, 6-4 pentru Halep

2011, Monterrey: 7-5, 6-1 pentru Cornet.

"Personalitatea lui îl face atât de special. Modul în care vorbește, în care îți dă sfaturi. Când are încredere în jucător, îi transmite acest sentiment și acesta se simte mult mai încrezător și mai în siguranță pe teren.

Este cea mai importantă persoană din cariera mea. Împreună cu el am reușit să câștig cele mai importante titluri, m-a învățat cum să fiu o persoană mai bună în afara terenului, să mă bucur de viață.

Datorită lui, acum vorbesc cu toată lumea și îmi place să împărtășesc totul cu jucătorii din vestiar, cu oamenii din afara acestuia. A fost o persoană foarte importantă pentru toată viața mea, nu doar pentru cariera mea.

Am văzut că are succes alături de Amanda acum, a jucat minunat ieri și mă bucur pentru ei. Amanda a jucat excelent, serviciul și loviturile ei sunt foarte puternice, mi-a făcut plăcere să o urmăresc jucând.

Am o echipă bună, antrenorul meu din prezent este de asemenea o persoană minunată, mă simt bine cu el. Îmi este dor de Darren, dar nu cred că s-a schimbat totul. Poate spiritul din cadrul echipei, când lucrezi atâția ani cu o persoană, îți este dor de ea" - Simona Halep.

"Nu cred că îmi expun atât de tare emoțiile pe teren, anul trecut am fost foarte agitată și nervoasă, anul acesta simt că sunt mult mai stabilă din acest punct de vedere: am emoții înaintea meciurilor, dar sunt foarte încrezătoare când intru pe teren.

Fizic sunt mult mai bine. Îmi amintesc în 2018, când eram moartă după prima săptămână de joc. Acum mă simt mai bine, dar niciodata nu știi ce urmează.

Mă aștept mereu la un meci dificil, următorul sigur va fi așa. Nu mă gândesc prea mult la câte game-uri am pierdut, mă concentrez doar asupra jocului și simt că sunt la un nivel bun. Trebuie doar să rămân concentrată și să fac tot ce pot, să lupt pentru fiecare minge" - Simona Halep.

"În 2021 am fost în cel mai jos punct al carierei din punct de vedere mental... am fost epuizată, chiar puțin speriată din cauza accidentărilor. Nu m-am gândit niciodată să renunț la tenis, nu am încetat niciodată să iubesc tenisul.

Mi-a fost puțin teamă că accidentările mă vor forța să renunț la tenis. Nimic mai mult. Încă îmi place să particip la turnee, așa că acum sunt într-o poziție bună, prefer să nu-mi amintesc ce s-a întâmplat anul trecut' - Simona Halep.