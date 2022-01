VIDEO Australian Open: Rafael Nadal s-a calificat în optimi - Primul set cedat de iberic la Melbourne (Rezultatele zilei)

Nadal (5 ATP) a trecut de Khachanov în patru seturi, scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-1. Partida a durat 2 ore și 53 de minute.

Pentru un loc în sferturi, spaniolul se va duela cu învingătorul meciului dintre rusul Aslan Karatsev (15 ATP) și francezul Adrian Mannarino (69 ATP).

Într-un alt meci desfășurat vineri, un alt iberic, Carlos Alcaraz (31 ATP - văzut de specialiști drept viitor lider mondial), a fost învins de italianul Matteo Berrettini (7 ATP) după patru ore și 12 minute de joc, scor 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(5)

