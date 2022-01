Australian Open, rezultatele zilei: Două mari favorite, eliminate în turul al treilea / Ashleigh Barty merge în optimi

Locul 60 în ierarhia mondială, Anisimova are un traseu perfect în timpul colaborării cu Darren Cahill: 8 victorii din tot atâtea meciuri.





Naomi Osaka (campioană în 2021 și a 13-a favorită) a fost eliminată prematur de la Melbourne, Anisimova reușind să se impună în super-tiebreakul setului decisiv, după ce a salvat două mingi de meci.





De asemenea, Elina Svitolina (favorita 15) a fost învinsă de experimentata Victoria Azarenka (24).

Rezultatele zilei de vineri pe tabloul feminin de simplu de la Australian Open, turul trei:

Jessica Pegula (21) vs Nuria Párrizas 7-6(3), 6-2





Maria Sakkari (5) vs Veronika Kudermetova (28) 6-4, 6-1





Barbora Krejcíková (4) vs Jelena Ostapenko (26) 2-6, 6-4, 6-4





Madison Keys vs Wang Qiang 4-6, 6-3, 7-6(2)





Paula Badosa (8) vs Marta Kostyuk 6-2, 5-7, 6-4.

Se vor juca în optimi:

Marile favorite Ashleigh Barty (1), Barbora Krejcikova (4), Maria Sakkari (5) și Paula Badosa (8) au obținut biletele pentru optimile de finală.Ashleigh Barty (1) vs Camila Giorgi (30) 6-2, 6-3Ashleigh Barty (1) vs Amanda AnisimovaJessica Pegula (21) vs Maria Sakkari (5)Barbora Krejcikova (4) vs Victoria Azarenka (24)Madison Keys vs Paula Badosa (8).