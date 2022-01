FOTO Emma Răducanu a dezvăluit de ce a pierdut în turul doi la Australian Open: „M-am gândit să mă retrag”

FOTO: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Emma Răducanu s-a gândit să se retragă în timpul partidei

Tânără în vârstă de 19 ani a devenit instant o vedetă a tenisului după parcursul ei formidabil la US Open în toamna anului trecut, când a câștigat turneul venind din calificări.Însă la primul ei turneu de Grand Slam de după acea victorie surpriză ea a pierdut în fața numărului 98 WTA, Danka Kovinić, într-una din marile surprize de pe tabloul feminin de la Australian Open.Emma Răducanu a dezvăluit în conferința de presă de după partidă că „m-am zbătut cu mâna mea înainte de partidă” din cauza mai multor bășici care i-au apărut în timpul turneului.„Unele persoane din echipa mea poate n-ar fi vrut să joc. Dar am vrut să ies pe teren și să lupt, să văd cât de departe pot ajunge”, a relatat ea.Exact asta a și făcut. Însă după doar 5 game-uri ea și-a cedat serviciul și a avut nevoie de un time-out medical din cauza mâinii. Ea părea să aibă dureri puternice în timp ce doctorul i-a curățat rana și i-a înfășurat mâna în bandă adezivă medicală.Însă Răducanu a continuat și, după ce a cedat primul set cu 4-6, a luptat pentru a câștiga cu 6-4 un set doi foarte disputat, ducând partida într-un set decisiv.Și a făcut asta „după ce și-a schimbat complet planul de joc în mijlocul partidei”, după cum a remarcat comentatorul Tom Hamilton de la televiziunea americană ESPN.Însă Răducanu nu s-a putut pe forehandul ei puternic în timpul partidei, orice contact cu mingea provocându-i dureri tot mai mari la mână. Așa că ea a devenit creativă, optând în schimb să folosească slice-ul pe forehand și să direcționeze totul înspre backhand când avea posibilitatea.Însă tactica inventivă nu a dus-o în a treia rundă, ea pierzând cu 3-6 setul decisiv.Ea a dezvăluit la conferința de presă că s-a gândit să se retragă la jumătatea partidei însă că a decis să persevereze.„Când foloseam slice-ul pe forehanduri și mă zbăteam cu adevărat m-am gândit 'să o fac'? M-am luptat atât de mult doar ca să vin aici în Australia și să joc aici și n-am vrut să plec în felul respectiv. Așa că am dat totul pe teren”, a spus ea.Ea a dezvăluit și un aspect pozitiv în înfrângere.„Acesta a fost cu siguranță un lucru pe care l-am învățat, că un forehand slice nu e atât de rău și că am ceva abilități cu el. A fost o surpriză plăcută. Să câștig acel al doilea set cu practic o singură lovitură, încă nu îmi vine să cred”, a mai afirmat Emma Răducanu.