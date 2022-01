VIDEO Emma Răducanu ratează încă un posibil duel cu Simona Halep - Britanica, eliminată în turul doi de la Australian Open

Răducanu a început perfect confruntarea și părea să se îndrepte spre o victorie facilă (a condus cu 3-0), dar o problema la palma mâinii drepte a incomodat-o din ce în ce mai tare (a cerut și un timeout medical) și Kovinic, care a alternat loviturile puternice cu unele spectaculoase și foarte precise, a reușit să revină câștigănd cinci game-uri la rând. Emma nu a renunțat la luptă, a recuperat break-ul, dar nu a reușit să rămână concentrată și Kovinic și-a adjudecat primul set după ce s-a impus la 0 la retur (6-4).

Emma a debutat foarte bine și în setul secund, a făcut break chiar din primul game și și-a menținut avantajul până la 4-3. Danka a profitat de un moment de relaxare al britanicei, a egalat la 4, dar a ratat o minge de 5-4 și Răducanu a ajuns în postura de a servi pentru câștigarea setului. Kovinic a avut două mingi de 5-5, dar nu a reușit să fructifice niciuna dintre ele și Emma a împins confruntarea în set decisiv (6-4).



Cele două jucătoare au reușit să își facă serviciul în debutul setului al treilea, prima care "a clipit" fiind Emma. Un moment inedit a avut loc în momentul în care Kovinic conducea cu 3-1: un peșcăruș a zburat deasupra terenului, iar spectatorii au făcut "valuri" până acesta a părăsit incinta. Întreruperea a fost una de bun augur pentru Răducanu - a făcut un break alb și părea să revină în luptă. A urmat o perioadă în care cele două jucătoare s-au întrecut în erori: Kovinic s-a desprins la 5-2, Emma a redus din diferență după ce Danka a ratat complet un smash, dar jucătoarea din Muntenegru a reușit să își stăpânească până la urmă emoțiile și să închidă confruntarea cu serviciul (6-3).

Milestone unlocked \uD83D\uDD13 \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDEA @DankaKovinic gets the win of her career! #AO2022 pic.twitter.com/vY2RE4jQ9Y

Statistica partidei dintre Emma Răducanu și Danka Kovinic:

Ași: 0 - 4

Duble greșeli: 4 - 2

Puncte câștigate cu primul serviciu: 53% (35/66) - 65% (37/57)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 29% (6/21) - 37% (16/43)

Puncte de break câștigate: 40% (6/15) - 64% (7/11)

Puncte câștigate la fileu: 71% (10/14) - 43% (15/35)

Lovituri câștigătoare: 27 - 40

Erori neforțate: 39 - 35

Viteză medie primul serviciu: 147 km/h - 166 km/h

Viteză medie al doilea serviciu: 132 km/h - 126 km/h.

The first player representing Montenegro to reach the third round of a Slam \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDEA@DankaKovinic holds on to defeat Raducanu 6-4, 4-6, 6-3!#AusOpen pic.twitter.com/YmPFcIIFat